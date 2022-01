Gerard KACZMARSKI

chauffaqge des fours pour le laminage chargements des fours et dechargements pour l envoi au laminage resceptions des coulers en provenances de l acierie gestions des stocks de lingots et pontier au pits

Securite Sociale En Accident Du Travail - Accidenter du travail (Autre)

Dunkerque

le 15/01/2001 je fais une chute de 8m enormement de degats j ai eu 19 operations perdu l usage du bras droit et il y as encore pleins de sequelles et comme si cela ne suffiser pas le c h d ma refilait une maladie nosocomiale le staphylocoque dore multi resistant j en suis a mon 42eme antibiotiques differents et tous cela a cause d un imbecile de patron qui m a licensier pour raisons medicales