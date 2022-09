GÃ©rard MESSAGER

Romainville

Après les classes à Provins, et peloton de Brigadier à Romainville, embarquement pour l'Algérie au 1/ 42ème R.A à Carnot, et affecté à la 4ème batterie opérationnelle. M.D.L.en Janvier 1959 , chef de groupe au commando de chasse " Bertin-Mourot " du 1/ 42 R.A jusqu'en Avril 1960, et R.D.C. le 12 Mai 1960.