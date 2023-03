Gérard PIGRET

Grenoble

Régiment disciplinaire, je me demande pourquoi j'ai eu l'honneur d'y être affecté. J'y ai fait mes classes pénibles marches forcées, tenues de campagne plusieurs fois dans la nuit, des manœuvres à Chamrousse, Les Rochilles et l'Alpe d'Huez. BB y avait à l'époque un chalet et nous la voyions parfois.