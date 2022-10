Gerard PORTAL

ECOLE VAL - Meudon 1ere annee d'ecole et j'y ai connu un mec super qui est mon meilleur copain depuis 1956 soit 51 ans d'amitié . il s'appelle daniel corlay.

Bas-meudon - Meudon l'ecole du debut de la vie !! c'etait une ecole de garcons a l'epoque , les filles etaient separée. on y apprenait a lire ecrire et compter ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. j'y ai vecu le changement des anciens aux nouveaux francs !! et fait quelques coups tordus a coup sur mais bon enfant !!

ECOLE FERDINAND BUISSON - Meudon des points de repere s : j'y ai commence une collection de timbres que je fais toujours, j'y ai pris gout a la photo avec un vieux prof et j'aime toujours ca et surtout j'ai gagné quelques cross pour l'ecole . ai meme fait le championnat moitie de france nord et ai fini 2eme puis stop car y restait que moi !

Lycée Jules Ferry - Versailles seconde un peu ratée donc deviation avec 6 autres copains par le premier BEP (en 1968) et comme on etaient trop bon pour ce truc en fin de parcours on nous dit vous etes capable de faire mieux et hop retour en premiere!! alors les sept ont passé leur bac a 20 ans !! bravo l'education nationale !! et quel temps perdu ! mais ca a ete marrant