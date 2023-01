Après une période 3 ans d'apprentissage, j'ai travaillé dans différents bâtiments pour l'installation de l'électricité dans les pavillons et dans des magasins principalement sur Caen, et également des installations industrielles dans l'usine de la S.M.N. , dans les casernes de Caen, à l' hopital Clémenceau.

Un peu d'apprehension au debut que je suis rentré dans cette entreprise, monter un ascenseur ne me parraissait pas evident. Mais au fil du temps j'ai bien assimilé le travail et j'ai pour ainsi dire fait toute ma carriere professionnelle dans ce metier. En 1994 j'ai ete integré dans la filiale Konematic, qui etait specialisée dans les fermetures de batiment

Muscat

Ma mission au Sultanat d' OMAN était de former des personnes pour le montage d'ascenseurs, pour une entreprise locale, tenue par un Libanais, j'ai eu à former des hindous, et pakistanais. Mon épouse et mes 2 enfants mon rejoint pour une période 6 mois. Aujourd'hui Koné est représenté par une autre entreprise que Electro Mechanic's, qui est visitable par lien suivant: assarain/kone/index.asp