Ghifar BELLOUTE

Naf Naf & Chevignon - Employé Centrale d’achat (Commercial) - Casablanca

Agro Smb - Responsable Supermarché (Administratif) - Constanta

M/v Abdulfattah - Chargé de communication à bord (Communication) - Constanta

King 2001 Sarl - Responsable Centrale d’achat Agroalimentaire (Commercial) - Constanta

Coaxis - Téléacteur (Production) - Casablanca - En émission d’appel, prise de rendez-vous pour génération de trafic au profit de magasins d’ameublement et de porcelaine

Business Support Services - Conseiller de clientèle Front Office Client (Production) - Casablanca - Pour le compte d’un grand FAI : Analyser les demandes et résoudre - les réclamations des clients (Rés. & Pro.) et prospects dans un esprit de service et de qualité. - Cross trained pour d’autres opérations ponctuelles auxquelles j’ai été affectés : Recouvrement – Welcome call

Business Support Services - Superviseur Front Office (Production) - Casablanca - Gestion d’une équipe composée de 17 conseillers - Animation de briefing et formation produit - Elaboration de Reporting de suivi quantitatif et qualitatif Coaching des conseillers pour l’atteinte des objectifs quantitatif et qualitatif

Business Support Services - Responsable Opérationnel Back Office Expertise (Production) - Casablanca - Proposition et lancement de l’activité back office expertise,Correction des incohérences interfaces (200 000€ de CA en 9 mois) - Propositions et lancement d’opérations (BO & AS) ponctuelles. - Gestion d’une équipe composée de 20 conseillers experts, 1 superviseur et 2 Key Users - Support au responsable opérationnel AS et recouvrement, - Élaboration Reporting production. - Formation de 60 co

Business Support Services - Responsable Qualité et Process Back Offices Réclam (Production) - Casablanca - Gestion d’une équipe composée de 3 opérateurs qualité et 1 Key User. - Garant de l’application des méthodes de contrôle et l’atteinte des objectifs qualité de l’activité back office (dépassement des objectifs client en une période de 2 mois) - Amélioration des procédures de traitement, dans le but de gagner en productivité. - Elaboration de Reporting production (Extraction CRM) et qualité

Business Support Services - Responsable Département Qualité & Process cmpte 9C (Production) - Casablanca - Gestion d’une équipe composée de 20 opérateurs qualité et Key Users - Proposition et création de Process de traitement - Assurer la diffusion et la bonne application des modifications de procédures de traitement auprès des équipes de production. - Suivi des anomalies des différents CRM, et proposition d’actions correctives. - Participation au développement business et proposition de nouvell