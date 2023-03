Haybes sur meuse

scolarisé depuis mon plus jeune age a la maternelle (d'ou je me sauvais deja )maitresse mme gelis. cp ce1 ce2 maitre mr stevenin mr gendarme Puis cm1 cm2 long sejours de 4 ans 2 fois redoublants avec le directeur mr jacquemart qui a fait tout son possible pour nous amenés au certificat d'etude sans grands resultats pour 8 garçons d'haybes