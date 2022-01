Tourcoing

Jeunesse et Loisirs avait été créé pour réunir les jeunes du quartier du Blanc seau, on y passait de bons moments le soir, le samedi et le dimanche, il y avait des activités multiples. Des voyages ont été organisés, personnellement j'ai passé 3 semaines de vacances en Corse en1967 et 3 semaines en Allemagne en 1968