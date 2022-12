Gilles DENHEZ

RADAR DE BRETAGNE - électricien (Technique)

Brest

J'étais au Radar de Bretagne comme appelé de novembre 1972 à Avril 1972 . affecté à la salle d'énergie et des groupes électrogènes . Je me rappelle les cours de logique que donnait le responsable de service et avoir contribué à la fabrication et la peinture d'un armoire pour le téléviseur . J'étais logé à Pontaniou, le car Chausson qui nous transportait avait régulièrement l'embrayage qui fumait e