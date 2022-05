Garage Gilles Ferry - Réparation toutes marques vl pl (Technique)

Essey les nancy

création de mon entreprise suite a la fermeture de la snap de pompey et. cessation de toutes activités suite a un accident de la circulation avec de graves séquelles en janvier 91 avec 2 ans passer dans les hôpitaux et centre de réadaptation et depuis la retraite