Gilles JAMMET

SNCF - Cheminot (Autre)

CLERMONT FERRAND

Apprenti à Varennes Vauzelles 58 de 1975 à1977 09/77 à 10/77 Lyon mouche(Ecole de réseau) 11/77 à 04/78 Up traction Clermont Fd comme aide conducteur et renfort ACT à Ect Clermont. Armée au 5 RG de Versailles conducteur de ligne principal up cle 1979 à1997. 1983 à 1985 Organisme d'études traction à Paris Austerlitz et Paris Est. chef de bord moniteur principal ect cle 1998 à aujourd'h