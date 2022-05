Gilles JULLIEN

AIAT - Service militaire Appelé du Contingent

Chateau chinon ville

Bonjour à tous, J'étais membre du contingent 92-02 et sur le site de l'A.I.A.T. de Château Chinon d'Avril à Novembre 1992. J'étais en charge de la Comptabilité de la Cantine et du Messe de la Caserne. Arrivé brigadier et reparti sous-officier. Je garde un super souvenir des bons moments passés avec les copains des contingents de 1992. Gilles