le chef etais m. andré rabours le second ferdinand alliot je n'oublie pas guy maillard j'aurai une pensee pour m. rené joly pere et fils des patrons digne de ce nom

Hotel De France St Pair Sur Mer - Apprenti cuisinier (Autre)

Saint pair

apprenti avec j-a jeauffre .nous avionsmme marthe dutot(poulard)comme patronne et chef une femme deja tres reconnue par la profession et fort apprecié de tous lles anciens qui l'ont cotoyer. malheureusement elle n'est plus lparmi nous