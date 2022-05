Gilles MOREAU

ECOLE CENTRALE MIXTE - Saint denis camelias Ce n'est pas certain que ça soit cette école que j'ai fréquentée; J'habitais au dessus des abattoirs et l'école maternelle était à côté! Le seul copain dont je me rappelle: Bruno Nut!

ECOLE HENRI WALLON - Fontenay sous bois En fait je sais même pas si j'y suis resté plus d'un an dans cette école: aucun souvenir, aucun. Et en même temps je ne suis même pas sûr que ce soit cette école que j'ai fréquentée!

COMMUNALE - Bosmie l'aiguille Pas de mauvais souvenir de l'Aiguille, je me suis bien intégré, c'est vrai que quand on est petit c'est plus facile!

école élémentaire Léonard De Vinci - Saarburg Assez bons souvenirs, nous avions tous 2 points communs:enfants de militaires ou de fonctionnaires français, et venant tous d'ailleurs avant d'y repartir!

ECOLE PUBLIQUE DE MOZAC - Mozac Bref passage, pas eu le temps de m'intégrer aux indigènes, pour qui j'étais vraiment un étranger!

Collège Michel De L'hospital - Riom Pas meilleur souvenir de ce collège que de l'école de Mozac. Il y avais les locaux, les étrangers ...et moi.

Collège Alphonse Karr - Saint raphael Enfin un endroit où je me suis senti bien: 3 années + 1 trimestre de suite! Et puis nous étions nombreux à venir d'horizons diverses...c'est ça la côte d'azur, le soleil, le brassage des cultures et l'hospitalité méridionnale...