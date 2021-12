Gilles PELLEGRIN

La tronche

Je sortais de l'Ecole Publique qui avait voulu me mettre dans la vie active ! Si j'ai eu mon BAC, c'est grâce à l'ITEC. Il y avait une super ambiance, et, on m'avait surnommé "coco joli", à cause de mes convictions de gauche, convictions que j'ai toujours d'ailleurs ! On ne se refait pas !