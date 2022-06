Fraîchement débarquée du maroc, mon lieu de naissance, transition totale !! Les bretonnes m'ont acceptée ! Elles ne savaient pas que moi aussi j'étais bretonne, !! Je les retrouve aujourd'hui, et c'est du bonheur !

Paris

Que dire de l'internat quand on s'y retrouve enfermée dès 10 ans ? On étudie, on ne fait que cela ..!!!