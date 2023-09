Gisèle FOUCHARD (LETIZIA)

dans la classe de mr eiglunand mes plus belles années encore meilleures que le lycée avec bernadette escofier arnaud denis delon martine mortier philippe et les autres

Grenoble

cap employé de comptabilité avec comme prof principal ...tout ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et le mot pour le dire arrive aisément et la leuleu la lepeuve je l'ai revu toujours en pleine forme et puis la croceuse de pomme mais je ne sais pas si elle est toujours de ce monde celle là mme perasse me terrorisait mais personne ne le savait elle est devenu proviseur