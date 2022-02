Gregory CHEVROT

directuer de salle : hubert COUILOU. Sommelier: LECONTE et emmanuel EMENEAU. Cuisinier: Stephane DUPUIS. Patissier: emmanuel qui était de saumur en auxois et la femme de stephane dupuis qui etait stagiaire

Buerhiesel - Employé (Autre)

Strasbourg

j' arrivai toujours en retard car trop fetard.LEs quelques personne don t je me souvient: Rachel et fleur à la caisse, fred en patisserie d'ailleur les jour de congé on ne dormais pas et allait faire du roller Ostwald. Et depuis le 17/12/07 Aurelie.