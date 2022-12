Grégory ROGIER

Judo Club Châteauneuf Sur Cher - Directeur technique (Autre) - Chateauneuf sur cher Enseignant de Judo, Jujitsu (mise en place te réalisation des cours, préparation et suivi des compétitions, élaboration et mise en place de stage sportif).

Pierre Et Vacances - Animateur Sport (Autre) - MALLEMORT Création et mise en place nouvelle animation sportive (tir à la carabine, course d'orientation en voiture de golf et pédestre, crosse québecoise) et animation des pratiques déjà existante (VTT, Volley ball, Paint ball....)

Judo Club Charentonnais - Directeur technique (Autre) - Charenton du cher Enseignant de Judo, Jujitsu (mise en place et réalisation des cours, préparation et suivi des compétitions, élaboration et mise en place de stage sportif).

Nouvelles Frontières - Animateur club enfant (Autre) - Montreuil

Bourges Judo - éducateur sportif (Autre) - Bourges Enseignant de Judo, Jujitsu (mise en place et réalisation des cours)