A l'époque UNEF ID (Pour indépendante et démocratique), l'AGEN UNEF ID a été mon premier creuset d'expérience associativo syndicalo politique. Rentré militant, j'en suis sorti Président, après 2 ans de trésorerie. Plusieurs des personnes à des fonctions politiques du secteur ont été des camarades de luttes étudiantes. Je l'ai quitté sur une rupture d'approche.

J'ai créé l'AEMN et en ai été le psdt pendant plusieurs années, jusqu'à temps que mes souhaits divergent de ceux des responsables de l'époque.

Nantes

Créée par des militants de l'UNEF ID, en rupture avec les motions en place, l'objectif était de faire une VRAIE passerelle entre le milieu étudiant et les syndicats ouvriers. ASJ a été très actif pendant les manifs anti Balladur et son contrat de travail pour les jeunes. De mémoire, j'ai du en être fondateur et trésorier.