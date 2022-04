Guillaume CRESPO

FLIGHT CHARMANDISING - Employé (Autre)

Montreuil

vendeur en merchandising sur paris (BERCY, Palais des sports) pour U2 Madonna, rolling stones, zazie, red hot, robbie williams,sardou, Genesis..... et en tournée (10 commandements, romeo et juliette, johnny hallyday) puis responsable de tournée sur yannick noah, calogero, kyo, corneille, jean louis aubert, ben harper, the servant,Tokio Hotel, Maroon 5.......