J'ai fondé et je dirige l'agence de traduction Anyword, qui travaille pour de nombreuses entreprises et organisations. Nous traduisons leurs documents professionnels dans toutes les langues grâce à notre réseau de traducteurs professionnels indépendants installés partout dans le monde.

Thérapeute Psychocorporel Biodynamique - Thérapeute (Profession libérale)

Le perray en yvelines

J'accueille en thérapie psychocorporelle des enfants, adolescents et adultes qui se trouvent confrontés à des difficultés de vie. Au fil des séances, qui mêlent échanges verbaux, exercices corporels et massages biodynamiques, l'objectif est de parvenir à une détente du corps et de l'esprit, et de retrouver sa capacité d'action dans le monde, de "reprendre les commandes".