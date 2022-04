Guillaume DUVAL

CP, puis CE1, puis CE2, puis CM1, et contre toute attente, CM2

J'ai commencé par la 6ème et ce fut l'escalade : 5ème, 4ème et enfin 3ème!

Voiron

D'abord, la 2nde. J'ai adoré, alors j'ai recommencé... Et puis je suis passé à autre chose : 1ère S et Terminale S. Et aussi le truc à la fin... le bac.