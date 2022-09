Guy LOTRIAN

Brest

j'étais breveté provisoire mécanicien.aprés sa refonte, nous avons passé 4mois en amérique à norfolq waschington ect cote est on devais faire des essais de la fusée tartar je n'étais pas un trés bon soldat, j'étais un rebelle j'ai fait 15 jours de plus j'avais comme chef le premier maitre barbotin et comme collegue fitament ,quenet j'ai des photos prise dans le poste 7