Guy POULET

La primaire......Souvenir surtout de la récréation. Des fins d'années où l'on ne rentrait pas en classes mais faisions des jeux dans la cour. Les murs de briques rouges et les grilles vertes autour de la cour.

Compiegne

Le collège, les profs venaient dans les classes. 6eme2; 5eme6; 4eme2; et 3eme2. La 6eme est ses cours d'histoire sur l'Egypte...... La 5eme est l'initiation au latin...... la 4eme et la 3eme et ses cours d'allemand en 2eme langue.....Bien inutile avec le recul. (aurais mieux fait de prendre espagnol) Les 1eres grèves.......