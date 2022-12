Guy PUISSANT

Le havre

Affecté à la CCS (Compagnie de corvées et servitudes... Parce que je ne me rappelle plus le vrai nom) Je me souvient d'un nom ou deux de gars de ma classe ou de gradés...Madiot (engagé) Valère comme moi de canteleu mais dans une autre compagnie. Adjudant-chef Callifano.."roule roule casse pas ..." c'était parait-il son expression, et comme par hasard affecté au roulage.Lecourt qui s'occupait des e