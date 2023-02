Guylaine RICHARD

Du c.p.au ce2ou début cm1je me souviens être dans les classes de Mmes Janvier,Benjamin puis melle Déon

j'y ai fait deux années chez mme Dutertre (cm1 et cm2si j'ai bonne mémoire..)

Animatrice à la maison de l'enfance du même nom,j'y ai fait des "décloisonnements". Les enfants que nous accueillions les mercredis et vacances scolaires étaient ceux de l'école.Il y avait donc un réel suivi et une vraie coopération avec les instits...

Le havre

J'y ai pris des cours et suivi l'accompagnement pour ma vae .Je remercie Cécile et Christine pour leur savoir faire et leurs conseils.