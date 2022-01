Heidi GABON

Lille

Bonjour, je m’appelle Heidi j’ai 23 ans et je recherche une certaine Mylène qui été salariée au seins de la pouponnière de Lille rue des meuniers. En ce temps , elle m’as offert un ours brun et une carte postale. Ensuite j’ai été mise en famille d’accueil dans le pas de Calais … Ma tata d’accueil est de petite taille, avec des lunettes et mon tonton était mal voyant .. Peut être que cela va m’