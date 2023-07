Hélène COROUGE

6 mois à St Chéron puis Itinérante jusqu'en Avril 1996 Athis Mons Pendant une petite année Savigny sur Orges (Gare) dès 1997 ou je suis restée jusqu'en 2003 Fin de poste par 6 mois à Mennecy avant de quitter définitivement cette entreprise J'en ai gardé des très bons (collègues) et très mauvais souvenirs (braquages) et surtout j'ai apris beaucoup Merci

Formatrice Indépendante - Formatrice (Informatique)

Paris

En 1998 j'ai progressivement commencé mon nouveau métier de formatrice informatique et malgré les aléas je ne rechangerai plus pour tout l'or du monde C'est une passion plus qu'un métier mais ayez les reins solides si vous voulez en faire de même