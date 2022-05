LES AFFICHES DE GRENOBLE - Responsable marketing (Marketing) - Grenoble Responsable maketing de 1994 à 1999 • Création et développement du poste • Promotion du journal et de ses partenariats • Développement diffusion et abonnements • Négociation fournisseurs (devis, commandes) • Etudes (lectorat, faisabilité) Responsable Commerciale de 1999 à 2003 • 1/3 du CA de la société, 2 collaborateurs • Fidélisation et développement « Marchés publics » • Conseil auprès

AVANTIEL - Responsable communication (Communication) - Grenoble • Création et développement du poste • 4 marques (Avantiel, Immo de France, Maisons d’En France, Plurimmo), 10 sites sur 3 départements • Mise en place outils : charte graphique, plaquette, site internet, journal interne, photothèque • Définition et mise en œuvre plan communication annuel holding et ses 3 filiales • Evénementiels internes : vœux, séminaire cadres et externes : conférences,

LES AFFICHES DE GRENOBLE - Responsable de la publicité (Communication) - Grenoble • 1/6 du CA de la société, 3 collaboratrices • Gestion et développement « Grands comptes » • Chef de produit édition suppléments thématiques • Management équipe commerciale et administrative • Suivi partenariats et relations presse

Impulsion 38 - PILOTE COMMISSION COMMUNICATION (Communication) - Meylan Coordination d'actions de promotion d'un réseau de cadres en transition professionnelle

Iut 1 - Chargée de communication (Communication) - Grenoble Communication interne (rédaction bulletin de l'IUT 1), externe (réalisation d'outils de communication, relations presse) et événementielle (organisation de manifestations) pour le compte de l'IUT 1 de Grenoble.

Ecole De La 2ème Chance - Chargée de mission Partenariats entreprise - Grenoble

Societe Dauphinoise Pour L'habitat - Chargée de communication (Communication) - Echirolles

MATT DESIGN ET COMMUNICATION - Chef de projets (Communication) - Grenoble

SOITEC - Communication interne (Ressources humaines) - Bernin