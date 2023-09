Herve QUEREL

Régiment De Marche Du Tchad - Conducteur de train (Autre)

Montlhery

Je recherche des anciens de la 79/10 1er compagnie moi j étai de la 4eme section lieutenant Bigot et après matis et le capo Jean Pierre pujol les sergent marjolet et l autre je ne sai plus j ai fait 2fois mourmelont 1 en hiver un en été givet la courtine nous on a pas défilé sur les champs élysée plus le reste dans la chambres je dormais à côté de Alain lebot de plougastel daoulas au départ au d