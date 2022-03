Hubert CONORT

Section engins de la 3ème CEL 5 3 (compagnie d'équipement lourd) camp des matelots et différents postes à la CEL 5 3 Adj comptable ST, Adj de cie, adj atelier auto,comptable matières et adj chef de section engins.

Vieux brisach

16éme compagnie( 16ème CEP), Adjoint chef de section équipement et pontage de 1976 à fin 1977 puis chef de section équipement fin 1977 à mai 1978 et mutation sur Kehl au 33ème Rg pour sa dissolution et formation du nouveau 32 RG à Kehl après sa dissolution à Brisach en 1978 juillet. Chef section équipement 22ème compagnie d'appui quartier BERTIN de 1978 à juillet 1983.