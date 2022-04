Ingrid JAFFREZIC

Ifsi Quimper Cornouaille - Aide soignante (Autre)

Quimper

Un métier complet et enrichissant qui a pour but d'assurer les soins d'hygiénes et d'encadrer les patients selon les besoins de chacun d'eux.Cela demande de la patience, d'être à l'ecoute, d'être agréable et organiser dans son travail.