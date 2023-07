Logicil Groupe Cmh - Ass Ciale, Chargée Clientèle, Chargée Location (Autre)

Villeneuve d'ascq

AC et Chargée de Clientèle à Roubaix de Mai 98 à Août 08 (Ag 3 Ponts Pierre de RX Nations Unies et Gambetta) et depuis le 02 Sept 08 Chargée de Location AMS Lille