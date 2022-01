Entre le retour de Nouvelle-Calédonie et mon départ en Indonésie (où pas d'école !)

A partir de la 4e, et après mon retour de Malaisie où je suivais l'école anglaise le matin et étais "censée" faire mes cours par correspondance (CNTE futur CNED) l'après-midi. Tout Arsène Lupin y est passé...

A1: anglais, latin, grec (+ balades dans les cours d'espagnol d'A2 avec l'aimable permission des professeurs d'espagnol). En A1, mes professeurs étaient, par exemple, Mme Nogaret, M. Decasimacker et M.Desplaces. J'étais copine en particulier avec Michèle PAOLI, Marie-Rose RODRIGUES et Nathalie BABUT (venue de classe scientifique)

Paris

J'ai adoré "mon école", que j'ai eu du mal à quitter.DEA de japonais (1985) puis début de thèse. Un grand souvenir : Feu Jean-Jacques Origas ("onshi") ! Diplôme supérieur d'indonésien (mes professeurs : les époux Labrousse et les époux Zaini), d'Histoire de l'Asie Orientale Contemporaine (François Joyaux). DULCO de chinois (mandarin) (presque oublié) et presqu'un an de coréen (complètement oublié)