Un bon job pour les jeunes , apres ca ils ne veulent plus quitter l'école; mais ca dépanne;

la vie en équipe, les décalés,une super école de la vie avec les collègues; de tres bons souvenirs, c'etait dur mais on s'éclatait;

Air France Klm - Technicen de gestion paye (Autre)

ROISSY AEROPORT CH DE GAU

c'est le grand luxe on a la moquette, on voit les avions passer mais alors à quel prix , parce que pour le reste il faut s'accrocher, mais on s'accroche n'est ce pas les filles;un avantage quand meme c'est les gars qui font le café.