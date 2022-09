Isabelle TANNEAU

Plouguin

le bénévolat, un moyen efficace et agréable de participer à la scolarité de nos enfants et de leurs petits copains ! un cadre où l'on peut apporter autant que l'on peut recevoir, et si on le souhaite, apprendre beaucoup. L' informatique, je m'y suis mise pour cette bonne cause, et maintenant cela me sert dans la vie de tous les jours !