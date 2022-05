Isabelle VOINIER

Reflexion Gmbh - Directrice (Commercial)

Munich

Reflexion GmbH est un grossiste pour la vente de produits de maquillage professionels et dŽeffets spéciaux dans le domaine des spectacles. Je commercialise les produits et organise des stages de formation surtout dans le domaine de la haute définition HDTV pour le film, le télévision, le théatre et la mode, mais aussi pour les écoles et leurs professeurs.