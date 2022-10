Ivan GAMANOVA

Ecole Liberte-republique - Joue les tours Le dessin de la coccinelle, qui fut une provocation...On se déplaça a domicile pour en faire part a ma gd-mère...J'avais un petit camaradequi s'appelait C.Pinon...

ECOLE DE MONCEAU - Paris En fait ce n'etait qu'une demie année...tout le monde savait lire...sauf moi . Heureusement On a fini L'année ds une école en Cornouaille et là-bas c'était facile d'apprendre a lire... fut-ce en Anglais...En 3 Mois l'affaire était pliée ...Lumière éclatante sur le "Cornish pasty", chaleur et plage, glace vanille sur la plage de Mevaguessy, Austins en bois et l'immense cèdre sur fond marin.........

Scuola Inglese Via Appia Antica - Rome ça doit pas etre ça le nom exact...Par contre Miss Laws était bien ma maitresse et F.tobiasz mon meilleur copain...les tombes étrusques ds lesquelles nous sommes tombées...et la pièce frappée du profil de Néron que j'ai trouvé entre 2 pavés de la via Appia...J'ai été béni par 3 Papes...avec une abeille nichée derriére l'oreille...Un petit garçon pleurait son grand-père, Assassiné dans le trouble.

Ecole Primaire De Parfondeval 61400 - Parfondeval Mr Vidal...Sans qui l'Arbre de l'Art n'aurait pas pris racine si profodemment...Ces longues heures passées a se disputer avec sa femme...Des engeulades Pagnolèsques qui nous laissaient du temps a l'infini pour explorer la maison hantée avec le fantome à la fenetre et tous le fatras de vielles bricolles du temps jadis, que la rouille, fascinante allégorie du temps qui passe, renvoyait a la terre...

Ecole (Coulimer) - Coulimer Mr Gonneau...sans qui je ne serai rien...ou si peu . et céline M...A la fin du Cm2, c'était en juin, Le cerisier de la cour croulait, étincelant de rouge...et J'ai embrasser sur la bouche la 1ère fois et c'était toi...Depuis le Cm1, bille en tete et pas gagné d'avance...Les 4 forts...J-m Sauton, mon copain et djimmy, Boulay, Herbelin, Kalinka...la fille bresteau...le gars roguet...etc...Le Velo..

Collège Emile Chartier - Mortagne au perche

Collège Molière - Beaufort en vallee Oui....là encore un terrible slow torride avec une belle inconnue ds une boum du mercredi apres-midi...un grenier d'une longère de la rue courbe qui part de l'ancienne bascule jusqu'a la boulangerie des 3 marches...Je n'ai pas osé t'adresser la parole le lendemain...il n'est jamais trop tard pour bien faire, si tu te reconnais, fais moi signe...

Lycée Franco-hellénique - Athènes Avec plus d'un mois de greve, bonjour la déconnade...éric F, Georges B, Moritz et une certaine iota qui portait des droles de bottes...en caoutchouc???, Je te cherche depuis des années...ainsi que Florence...Quel slow...mais j'étais hélas (en grec ?), encore victime de cette timidité maladive...assassine , en ce qui concernait la perte de mon pucelage...

Collège Bourbon - La reunion C'est là que j'ai connu Christine...et 1ere interprétation en public de "Les feuilles tombent du ciel" et de "Wild Thing" Des Troggs découvert 12 jours avant, un tres beau Ep 4titre appartenant a un certain Hoefflinger(Je lui ai tjr pas rendu...)...avec Didier Zito...le solo de Flute...

Lycée Amiral Bouvet - La reunion

Université De La Sorbonne Nouvelle : Paris Iii - Paris Les Rolling Stones période "Let it Bleed..."Milos, David, Pascal...Perfecto et bandes de Zoulous...Hallucinoscope...Ana, Nathalie , ou etes -vous ?...Dans les couloirs pas encore repeints, on fumait des ..... c'est mieux qd. ça rime...!...."s'y-va eh..." FIGURE..."

INALCO INSTITUT NATIONAL DE LANGUE ET CIVILISATION ORIENTALE - Paris D.U.L.C.O Langue et Civilisation Malgache...Là aussi, ça serait trop long...pour déconner en 10 lignes...Madagascar n'est pas un dessin animé débile...Cet Ecrin des Vérités 1ères a juste transformé ma vie pour toujours....Honte à toi...! Monde ignorant des Secrets Primordiaux de la Vibration de l'équilibre...etc...etc...C'est là-bas que j'ai mangé de la langue alors que je détestais ça...balèze !