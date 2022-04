Jacky DUFFAUD

Mers el kebir

Je suis artificier, avec mes copains et mon fidèle Bussone. Sous les ordres d'un Maréchal des Logis Chef nous testons toutes sortes de munitions entreposées dans le fort et dans la base navale et détruisons celles-ci si nécéssaire. J'obtiens le grade de Brigadier. Je suis libérable le 21/06/67 et débarque à l'aéroport du Bourget.