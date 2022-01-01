Jacky JUNAY

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Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE DU CHATEAU- Beaufort en vallee
SOUVENIRS D UN GRAND PREAU OU L ON EFFEUILLAIT LE TILLEUL ...MME CHARLES EN CP , DISTRIBUTION DES PRIX SUR PODIUM...1953 - 1956
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Ecole De La Grand Rue (Brion)- Brion
ECOLE DE LA MAIRIE ET DANS LE BOURG . M GRAS ,MME ANDEROUIN A LA CANTINE . LA RADIO SCOLAIRE . THEATRE SUR LA SCENE DE LA CLASSE .CORVEE DE BOIS ...1956 - 1961
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Collège Molière- Beaufort en vallee
ANCIEN COLLEGE RUE BOURGUILLAUME SON ET LUMIERE AU VIEUX CHATEAU...RAMASSAGE SCOLAIRE FOURGON PEUGEOT ... ABEILLES DE L ECOLE PRIVEE... L ECOLE DE LA MAIRIE .1962 - 1966
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Lycée Duplessis Mornay- Saumur
5 ANS DANS UNE "PRISON" plus ouverte après 68... CLOS COUTARD ... TELE CHEZ LEZ LES FILLES ... FRANCOISE N. ET LES AUTRES FILLES... ESPAGNOL...1966 - 1971
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Lycée D'etat De Saumur- Saumur 1966 - 1970
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Ecole Communale - Enseignant- Saulge l'hopital
4 ANS ...ECOLE PRIVEE . LUIGNE . LE PETIT BOUT ... LA RENAISSANCE. LES BROSSES . LA RUE ... LE PONEY... LE PETIT SAULGEEN... PISCINE A BRISSAC...SON ET LUMIERE A LA COMMANDERIE...LE 11 NOV. LA FETE DES FRAISES...1978 - 1983
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Ecole De La Grand Rue (Saint Martin D Arce) - Enseignant- Saint martin d'arce
23 ANS DONT 15 EN DIRECTION ... CANTINE .MAIRIE.FETES D ECOLE .CLASSES DECOUVERTES.PREMIERS CAMPS...CHALLENGE DE BOULES DE FORT...CDF , ALSD , SOCIETE L'UNION...1983 - 2006
Parcours de vacances
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CENTRE AERE BAUGE- Bauge
LA HARNIERE 68/69 ST JOSEPH vers 70/75 lee enfants de l'été COLLEGE CHATEAUCOIN vers 801968 - 1985
Parcours entreprise
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éducation Nationale - INSTITUTEUR (Autre)- Nantes
RETRAITE EN SEPTEMBRE 2006 ECOLE DE SAINT MARTIN D ARCE 83-06 ECOLE DE SAULGE L HOPITAL 78-83 EDUCATEUR ENP AVRILLE 76/78 PLUSIEURS POSTES EN 49 : BRETAGNE CHOLET , DELESSERT SAUMUR , MORANNES 77... 1976 ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE ...1971 - 2006
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E.n.p. - EDUCATEUR INTERNAT (Autre)- Avrille
J AI FAIT PAS MAL DE REMPLACEMENTS DANS LES COLLEGES PUIS PENDANT UN REMPLACEMENT A ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE J AI PASSE MON CAP . J AI TRAVAILLE DEUX ANS COMME EDUC AVANT D INTEGRER LES ECOLES ELEMENTAIRES .1977 - 1979
Parcours associatif
Parcours club
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Association "en Chantier"- Le blanc 2012 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Jacky JUNAY
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Vit à :
LE BLANC, France
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Né en :
1950 (72 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
JE RECHERCHE DES GARCONS ET DES FILLES QUI SONT ALLES A L ECOLE DE BRION 49 EN 56-60 , AU COLLEGE DE BEAUFORT --) 65 PUIS AU LYCEE DE SAUMUR 65-71 MAIS AUSSI DES ANIMATEURS DU CENTRE AERE DE BAUGE DES ANNEES 68 PUIS 80...DE BONS SOUVENIRS AUSSI AVEC LES ELEVES RENCONTRES DANS LES ECOLES ENTRE 1971 ET 2006 : cholet bretagne, st quentin lès beaurepaire, saulgé l'hôpital, st martin d'arcé, e n p avrillé , collèges de chalonnes sur loire ,de saumur chemin vert et delessert , et sur angers ... JE CHERCHE AUSSI LES MEMBRES DES FAMILLES JUNAY-CARRE-BOUGARD...JE SUIS AUSSI ALLE EN FAC A BELLE BEILLE EN 1970 EN MATH... AH LES JOLIES COLONIES DE VACANCES OPEP A LOCMARIAQUER ET A USSEL ! SOUVENIRS ... SOUVENIRS ...A BIENTOT PEUT ETRE JACKY
Profession :
RETRAITE EDUCATION NATIONALE
Situation familiale :
en union libre
Enfants :
2