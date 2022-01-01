Jacky JUNAY

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Parcours

Parcours scolaire

  • ECOLE DU CHATEAU

     -  Beaufort en vallee

    SOUVENIRS D UN GRAND PREAU OU L ON EFFEUILLAIT LE TILLEUL ...MME CHARLES EN CP , DISTRIBUTION DES PRIX SUR PODIUM...

    1953 - 1956

  • Ecole De La Grand Rue (Brion)

     -  Brion

    ECOLE DE LA MAIRIE ET DANS LE BOURG . M GRAS ,MME ANDEROUIN A LA CANTINE . LA RADIO SCOLAIRE . THEATRE SUR LA SCENE DE LA CLASSE .CORVEE DE BOIS ...

    1956 - 1961

  • Collège Molière

     -  Beaufort en vallee

    ANCIEN COLLEGE RUE BOURGUILLAUME SON ET LUMIERE AU VIEUX CHATEAU...RAMASSAGE SCOLAIRE FOURGON PEUGEOT ... ABEILLES DE L ECOLE PRIVEE... L ECOLE DE LA MAIRIE .

    1962 - 1966

  • Lycée Duplessis Mornay

     -  Saumur

    5 ANS DANS UNE "PRISON" plus ouverte après 68... CLOS COUTARD ... TELE CHEZ LEZ LES FILLES ... FRANCOISE N. ET LES AUTRES FILLES... ESPAGNOL...

    1966 - 1971

  • Lycée D'etat De Saumur

     -  Saumur 1966 - 1970

  • Ecole Communale  - Enseignant

     -  Saulge l'hopital

    4 ANS ...ECOLE PRIVEE . LUIGNE . LE PETIT BOUT ... LA RENAISSANCE. LES BROSSES . LA RUE ... LE PONEY... LE PETIT SAULGEEN... PISCINE A BRISSAC...SON ET LUMIERE A LA COMMANDERIE...LE 11 NOV. LA FETE DES FRAISES...

    1978 - 1983

  • Ecole De La Grand Rue (Saint Martin D Arce)  - Enseignant

     -  Saint martin d'arce

    23 ANS DONT 15 EN DIRECTION ... CANTINE .MAIRIE.FETES D ECOLE .CLASSES DECOUVERTES.PREMIERS CAMPS...CHALLENGE DE BOULES DE FORT...CDF , ALSD , SOCIETE L'UNION...

    1983 - 2006

Parcours de vacances

  • CENTRE AERE BAUGE

     -  Bauge

    LA HARNIERE 68/69 ST JOSEPH vers 70/75 lee enfants de l'été COLLEGE CHATEAUCOIN vers 80

    1968 - 1985

Parcours entreprise

  • éducation Nationale  - INSTITUTEUR (Autre)

     -  Nantes

    RETRAITE EN SEPTEMBRE 2006 ECOLE DE SAINT MARTIN D ARCE 83-06 ECOLE DE SAULGE L HOPITAL 78-83 EDUCATEUR ENP AVRILLE 76/78 PLUSIEURS POSTES EN 49 : BRETAGNE CHOLET , DELESSERT SAUMUR , MORANNES 77... 1976 ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE ...

    1971 - 2006

  • E.n.p.  - EDUCATEUR INTERNAT (Autre)

     -  Avrille

    J AI FAIT PAS MAL DE REMPLACEMENTS DANS LES COLLEGES PUIS PENDANT UN REMPLACEMENT A ST QUENTIN LES BEAUREPAIRE J AI PASSE MON CAP . J AI TRAVAILLE DEUX ANS COMME EDUC AVANT D INTEGRER LES ECOLES ELEMENTAIRES .

    1977 - 1979

Parcours associatif

Parcours club

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Jacky JUNAY

  • Vit à :

    LE BLANC, France

  • Né en :

    1950 (72 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    JE RECHERCHE DES GARCONS ET DES FILLES QUI SONT ALLES A L ECOLE DE BRION 49 EN 56-60 , AU COLLEGE DE BEAUFORT --) 65 PUIS AU LYCEE DE SAUMUR 65-71 MAIS AUSSI DES ANIMATEURS DU CENTRE AERE DE BAUGE DES ANNEES 68 PUIS 80...DE BONS SOUVENIRS AUSSI AVEC LES ELEVES RENCONTRES DANS LES ECOLES ENTRE 1971 ET 2006 : cholet bretagne, st quentin lès beaurepaire, saulgé l'hôpital, st martin d'arcé, e n p avrillé , collèges de chalonnes sur loire ,de saumur chemin vert et delessert , et sur angers ... JE CHERCHE AUSSI LES MEMBRES DES FAMILLES JUNAY-CARRE-BOUGARD...JE SUIS AUSSI ALLE EN FAC A BELLE BEILLE EN 1970 EN MATH... AH LES JOLIES COLONIES DE VACANCES OPEP A LOCMARIAQUER ET A USSEL ! SOUVENIRS ... SOUVENIRS ...A BIENTOT PEUT ETRE JACKY

  • Profession :

    RETRAITE EDUCATION NATIONALE

  • Situation familiale :

    en union libre

  • Enfants :

    2

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Fan de

    Voitures

    • Je n'ai pas de voiture

    Animaux

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Je rêve d'y aller :