à l'époque de Gilles PLASSAR, Dominique SEGUY et Dany à la Direction ainsi que Jean Paul en salle, Emmanuelle à la réception ...

CHATEAU COLBERT - Employé (Autre)

Maulevrier

Serveur en extras les WE avec Alain GUICHETEAU, Mathias son fils et Fabienne GUILBERTEAU à la cuisine. Le Temps des cabarets spectacles : tours de magie et immitations de Jacques BREL dans les sallon "Louis XVI, Stofflet, Colbert"