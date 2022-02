Jacky RERAT

ouvrier boulanger commençant a 1 h du matin pour finir a 12 h (On ne parlait des 35 heures on travaillait c'est tout et je gagnais pas mal de fric )

Boulangerie Granel - Employé (Autre)

Ales

Faire du pain c'est très simple de l'eau de la farine du sel et de la levure vous mélanger le tout vous laissez reposer vous façonnez la pate vous la mettez sur une couche vous attendez que la pate lève vous la mettez sur une pelle et glisser le paton dans le four et après on défourne et on mange le pain bien frais, et toute cette préparation à demander 4h30 a 5h .Alors que maintenant la machine