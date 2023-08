j ai mes deux frere qui on etait dans cette ecole et de nombre amie si je pouvais avoir des nouvelle deux sa me ferrais grand plasir

Lille

on rentrais dans un grand couloir a droite il y avaist la cantine puis on arriver dans la cour a droite il y avait un grand prehaut ou il y avait une grande porte coulisante qui separait les fille et les garcons dans le fond il y avait des classe apret ses classe je me souviens qu il y a&vais un terrain ou il on constrie des classe pour les garsons