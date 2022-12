Il y avait 2 écoles privées: ST YVES pour les garçons et ST GERMAIN pour les filles. J'étais à l'école des soeurs, l'école ST GERMAIN. Le mardi je venais à la cantine avec ma soeur Dany car c'était bouillie, plat unique: un délice! Un jour le voile a remplacé les cornettes! Et une alliance est apparue sur l'index droit des soeurs. MERCI à Melle Yvonne qui nous faisait chanter en grégorien.

classe de 2de M'. INTERNE.C'était le bagne mais on mangeait bien. L'internat était neuf mais les salles de cours antiques avec des escaliers compliqués à sens unique pour la montée ou la descente. Le 1er jour, ne connaissant personne, j'ai suivi toute la journée, une grande de ma classe rehaussée d'un chignon crêpé. Dans mes rêves j'ai encore, aujourd'hui,peur de me perdre un jour de rentrée!

Pontivy

classes de 1ère , terminales Math.élém. puis sciences ex.INTERNE. Les classes de bac. avaient sortie libre les jeudis et dimanches après-midis: le bonheur. Il fallait passer l'inspection: tenue et maquillage corrects pour y avoir droit. Rappelez-vous, c'était un temps où on avait ses 2 bacs: fin de 1ère et fin de term.