Jacques DECOSTER

Travailleur Indépendant - Artisan (Autre)

Hondschoote

Mon métier de Boucher Charcutier je l'ai excercé de 1966 à 1967 Au Franco-Belge à Marcq-en- Baroeul, de 1967 à 1969 à la Boucherie Chombart à Hazebrouck, de 1969 à 1972 à la Boucherie Vanrespaille à Dunkerque et en tant qu'artisan de 1973 à 2005 et ma plus grande fierté est d'avoir transmis mon affaire à mon fils Vincent qui la développe avec l'activité Traiteur.