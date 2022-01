Jacques DELCEY

Secrétariat Général Préventeur hygiène et sécurité Représentant du Personnel Membre du Comité d'Hygiène et de Sécurité du Ministère de l'Agriculture Membre de la Commission Administrative Paritaire des Adjoints Administratifs

Ddt(Direction Départementale Des Territoires) - Préventeur hygiène et sécurité (Autre)

Lons le saunier

Chargé de mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité de la DDEA (fusion de la DDAF et de la DDE du JURA) de janvier 2009 à décembre 2009. Depuis le 1er janvier 2010, la DDEA a été remplacé par la DDT (Direction Départementale des Territoires) et ses agents relèvent de 3 ministères : Agriculture et Pêche - Ecologie et développement Durable - Intérieur (Préfecture)