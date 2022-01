Jacques DEROUAU

SNCF - Conducteur de train (Autre) - TOURS But au départ : formation conducteur en vue devenir formateur en 5 ans maxi, soit peu de vie de famille et des WE n'importe qd, plus trop d'amis, mais que 5 ans ! puis c'est devenu : éventuellement devenir formateur un jour - Je suis parti !

Cirma Entreprise - Technicien (Technique) - Esvres Conception d'équipements de centrales nucléaires - Conception, dessin, suivi et mise en place

Fabris Frères Et Fils - Technicien et Responsable Projets (Technique) - Chatellerault 2 ans création, dessin, achat outils coupants - création svce Méthodes - puis resp projets complets, creer la pièce à réaliser chez client et fonderies, les machines, achats et mise en ligne, suivi usinage et qualité sur place et chez clients - poste super interressant ! Oui mais rachétée par un groupe, l'entrep fit des coupes sombre ds le rang de ses ingénieurs et vieux techniciens !! dommage!

L&fan - Aménagements d'atelier (Technique) - Dissay Détaché 3 mois chez Linde accompagné d'un technicien soudeur-peintre. Mission développer notre activité et le chiffre : étude et réalisation d'équipements de machines, atelier, barrières, racks, chariots, postes de travail...But atteint mais la patronne s'est retirée de cette entreprise donc pas d'embauche pour moi. Bonjour à ceux que j'ai croisé labas, et merci pour le bon relationnel