Jacques DESURMONT

Noyon

Classe 66 1/A Après le 11ème esc., suis muté au 3 ème(Capitaine PETIT) Chef PARMENTIER. Au PHR (Peleton Hors Rang) secrétaire de l'escadron (avec l'armurier, le cuisinier, etc) Terminant Brigadier Chef. Je me souviens de certains noms, des Adjs/C BEAU et TROUILLARD(décédé), des militaires Lameyse(Dunkerque, décédé), Lespagnol, Provan, Atteleyn, Loiselle,Toutefer, Fauvaux, Debièvre, Housaer, Cerf.