Jacques LEGER

Bechar

arrivé en juin 66, 15 jours aux moyens operationnels, puis receptionniste au centres d'accueil officier en ville, chanteur de l'orchestre blue moon qui se produisait à la piscine officier le samedi soir et le dimanche a/midi à la piscine sous officier que de bons souvenirs, cette année là antoine et harold kay et d'autres vedettes étaient venus fin 66. retour en france juin 67 pour la quille !!!